„Meta.Space“: Mit Kunst in Parallelwelten reisen

Parallelwelten sind nicht nur digital

Die Ausstellung „Meta.Space“ beschäftigt sich mit Parallelwelten und Räumen in allen Facetten - weshalb Digitalkunst-Kurator Markus Reindl dafür mit Mittelalter-Experte Fabian Müller-Nittel zusammenarbeitete. Und so finden sich mittelalterliche Altarbilder und Meteorit-Duplikate genauso in der bunt zusammengewürfelten Schau wie Nancy Baker Cahills wandfüllende Videoarbeit „Slipstream“, die kürzlich noch über den New Yorker Times Square flimmerte.