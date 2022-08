Kein Bock auf Botox: Lover verließ Sharon Stone

„Aufregendste und kreativste Phase meines Lebens“

Stone äußerte sich auch zu ihrem Oben-ohne-Foto, mit dem sie auf Instagram im Juli für Furore gesorgt hatte: „Ich habe es gepostet, weil Frauen unsichtbar zu werden scheinen, wenn sie Mütter geworden sind. Du bist 45 und Leute laufen an dir vorbei, als seist du nicht da.“ Stone fühlt sich so wohl wie noch nie in ihrer Haut: „Es ist die aufregendste und kreativste Periode meines Lebens. Ich fühle mich wirklich, wirklich happy und war noch nie so voller Freude wie jetzt!“