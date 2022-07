Sharon Stone postet lebensfrohes Oben-ohne-Foto

Doch Stone wollte sich nicht als Hollywood-Killerin festlegen lassen. In „Sliver“ (1993) spielte sie ein Opfer, in „Intersection“ (1994) die betrogene Ehefrau von Filmpartner Richard Gere. Großen Erfolg hatte sie mit ihrem „Casino“-Auftritt an der Seite von Robert de Niro unter der Regie von Martin Scorsese. In der Rolle als drogensüchtige Mafiaboss-Gattin holte sich Stone eine Oscar-Nominierung und die Golden-Globe-Trophäe als beste Darstellerin.