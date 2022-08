Erste Ohrfeige schon einen Tag nach der Hochzeit

Auch Sohn soll Opfer sein

Aber nicht nur sie, sondern auch ihren jugendlichen Sohn. „Gott sei Dank haben sich die Verletzungen im Rahmen gehalten“, so die Opfervertreterin und fordert 100 Euro „symbolisches Schmerzengeld“ pro Person. Das nimmt der 47-jährige Angeklagte aber auf keinen Fall an: „Ich habe niemanden geschlagen!“ Sie habe alles frei erfunden, um in einem Frauenschutzhaus unterzukommen.