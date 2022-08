Vater und Sohn vor Gericht: Missbrauch gefilmt!

Fremden auf der Straße attackiert

Was durchaus an der Aggressivität des Jüngeren liegen mag, die sich am nächsten Tag vollends entlud. Und einen völlig Unbekannten fast das Leben kostete. Denn der 33-jährige Familienvater sah „Diskussionen“ mit anderen Jugendlichen und wollte den Streit schlichten bzw. die Polizei holen, als ihn ein Schlag mit einer Eisenstange von hinten traf. Es war - der Vater des 17-Jährigen! Man kann die beiden nur „Duo Infernal“ nennen, denn das Opfer erlitt einen Schädelbruch samt Einblutungen ins Gehirn, also schwere Verletzungen!