Wien Energie in Notlage - Befürchten Sie Engpässe?

Am Sonntagabend wurde bekannt, dass sich Wien Energie in einer finanziellen Notlage befindet. Aufgrund der Teuerung muss das Unternehmen Sicherheiten am Energiemarkt hinterlegen, und kann diese aber offensichtlich nicht zahlen. Da die Energiepreise in letzter Zeit massiv gestiegen sind führt das auch bei Wien Energie zu einem Liquiditätsproblem. Die Regierung sagt finanzielle Hilfe zu, es gibt aber noch einige offene Fragen. Was denken Sie darüber? Befürchten Sie Engpässe bei der Energie Grundversorgung? Teilen Sie Ihre Meinung dazu gerne in den Kommentaren!