Der heilige Florian ist ein Oberösterreicher

Fast alles gewonnen, was es zu holen gab: Bei den Bundesbewerben in St.…Pölten eroberten Oberösterreichs Florianijünger in acht Kategorien Gold! Ladys first: Die Damen aus Julbach holten den Sieg bei „Bronze ohne Alterspunkte“ und im neuen Bundes-Fire-Cup. Bei den Herren triumphierte die FF Hinterschiffl aus Julbach, die schon Landesdoppelsieger wurde, bei „Bronze ohne Alterspunkte“, wie auch beim Bundes-Fire-Cup, wo die Olympiasieger aus St. Martin/M. auch noch Silber holten.