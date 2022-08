Dornbirns Orie schimpft: „Kommen so nicht weiter!“

Nur ein Punkt mag zwar nach diesem Spiel eine Enttäuschung sein, zumindest aber gaben die Rothosen die rote Laterne wieder an Kapfenberg ab. Neuzugang Stefanon sah auch die positive Seite. „Wir hätten gewinnen müssen. Aber man hat gesehen, dass das Team bis am Ende wollte. Ich freue mich jedenfalls, dass ich jetzt in Dornbirn spielen kann.“