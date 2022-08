„Die Welt ist ein gefährlicher Ort geworden“

Der Einsatz in Mali endete in einer Blamage für die EU. Am Ende ist man vor der russischen Wagner-Miliz geflüchtet.

Sicherlich, wir haben in Mali keinen Erfolg gehabt. Das muss ich akzeptieren. Russland ist jetzt in der Region stärker präsent. Wir müssen verhindern, dass sich das weiter ausbreitet.