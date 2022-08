Canyoning-Tour endete mit schwerer Verletzung

Gegen 12.30 Uhr wurden die Canyoning-Gruppe Nord der Bergrettung und die Ortsstelle Salzburg alarmiert. Der Verunfallte wurde erstversorgt und in einer Vakuummatratze in der Universaltrage per Mannschaftsflaschenzug rund 100 Höhenmeter an einem Seil aus der Schlucht gezogen und anschließend den Rot-Kreuz-Helfern übergeben.