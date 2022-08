Bei Protest die „falsche“ Stadträtin bedrängt

Mit ihrem „blindwütigem“ Protest nehmen sie in Kauf, über der Ziel hinauszuschießen. Oder verfehlen es, mitunter absichtlich. Etwa ein Dutzend Protestler fanden sich also zur Einweihung des neu gestalteten Verkehrsknotenpunktes in der Leopoldstadt ein. Versprengte vom Lobau-Camp waren dabei. Am Rednerpult pflanzten sich die Politiker auf. Der Bezirksvorsteher. Und der für Umweltschutz zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).