Harry Styles spielt am 8. Juli 2023 wieder in Wien

Der britische Popstar Harry Styles plant für die Fortsetzung seiner Tournee im kommenden Jahr 19 zusätzliche Konzerte in Europa, darunter ein Auftritt in Österreich. Wie sein Management am Freitag bekannt gab, wird der 28-Jährige am 8. Juli im Ernst-Happel-Stadion in Wien auftreten. Karten gibt es ab 2. September.