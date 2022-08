Onisiwo: „Alpen-Ronaldo“ als Mainzer Rekord-Scorer

Silvan Widmer, Schweizer Kapitän von Mainz 05, lobte ihn zuletzt: „Karim ist eine Maschine. Er ist ein unglaublicher Teamplayer. Ich habe ihm letzte Saison oft gesagt, dass er sich zu wenig belohnt hat, für seine Leistungen und sein Kämpferherz. Ich bin für ihn sehr happy, dass er so toll in die Saison gestartet ist.“ Am Samstag soll es im Heimspiel gegen Leverkusen wieder klingeln. Die Fans lieben ihren Österreicher heiß. Einer schrieb auf Onisiwos Instagram-Seite: „Unser ‚Alpen-Ronaldo‘!“ Ein anderer meinte in Anlehnung an Real Madrids Superstar Karim Benzema: „Benze wer. Unser Karim ist der wahre Karim the Dream.“ Und ein Dritter hielt fest: „Unsere österreichische Wuchtbrumme!“