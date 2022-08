Pensionist (83) beinahe von Lkw-Zug überfahren

Im Bereich einer Bushaltestelle wollte der 83-Jährige am Donnerstag gegen 15.30 Uhr die Friesacher Straße (B 317) zu Fuß überqueren, wobei er einen kommenden Lkw-Zug übersehen haben dürfte. Der 48-jährige Kraftfahrer aus dem Bezirk St. Veit konnte glücklicherweise noch rechtzeitig reagieren: Er bremste stark ab, konnte das tonnenschwere Fahrzeug auf die zweite Fahrspur lenken und dem Mann so ausweichen. „Beim Versuch ebenfalls auszuweichen, kam der Pensionist auf der Fahrbahn zu Sturz und schlug mit dem Kopf am Asphaltboden auf“, berichtet die Polizei Launsdorf.