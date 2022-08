Schwarzer verhaftet, weil er Blumen goss

Nach seiner Sonntagspredigt in seiner Kirche in Childersburg, US-Staat Alabama, goss Michael Jennings vor dem Haus eines benachbarten Freundes die Rosen. Vorbeifahrende Polizisten stoppten und fragten den Pastor, was er auf dem Grundstück zu suchen habe. Dessen Antwort, dass er für seinen Nachbarn die Gartenarbeit erledige, während der auf Urlaub sei, befriedigte die Beamten nicht: „Das kann ja jeder behaupten!“