Betrunken mit Kettensäge hantiert: Frau verletzt

„Das war keine gute Idee, besoffen mit einer Kettensäge zu hantieren“, seufzt Richterin Sabine Götz, als der reumütige Angeklagte am Landesgericht Klagenfurt vor ihr Platz nimmt. „Ja“, stimmt der 61-Jährige zu. Der Pensionist hatte am Unfalltag „zwei, drei Bier und zwei, drei Leibwächter“ gezwitschert und dann mit stattlichen 1,26 Promille seine Haselnussstauden schneiden wollen. An seiner Seite seine treue Krankenpflegerin, die ihm assistieren sollte. „Da ist mir die Kettensäge ausgekommen“, erzählt der Mann.