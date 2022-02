60-Jähriger verletzte Pflegerin mit Motorsäge

In seinem Waldstück in Gmünd war ein 60-Jähriger am Dienstagnachmittag gerade mit dem Schneiden von am Boden liegendem Holz beschäftigt. Seine 42-jährige rumänische Pflegerin unterstütze ihn dabei. Plötzlich verkeilte sich ein Ast in der Motorsäge, wodurch diese ausschlug und die danebenstehende Rumänin an beiden Oberschenkeln traf.