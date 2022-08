Das „rote“ Burgenland macht gegen Öko-Steuer mobil

Schwierige Zeiten

Die eindringliche Forderung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) an die Bundesregierung, die arbeitende Bevölkerung und die Pendler finanziell zu entlasten, bekräftigt jetzt Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann. Kritik übt er an Ölriesen wie OMV, Shell, Eni, BP und Jet, die ihre Bruttospanne bei Benzin und Diesel durch den Ukraine-Krieg verdreifacht haben, während der alltägliche Einkauf und das Pendeln in die Arbeit für viele Bürger nahezu unleistbar geworden sind.