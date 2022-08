Das verflixte neunte Schuljahr

Um Probleme und Zukunft der PTS in Österreich zu besprechen, trafen sich 74 Direktoren und Lehrer Anfang dieser Woche in Salzburg. So auch Doris Lochner. Sie ist Direktorin der PTS in Mitersill. Der Oberpinzgau ist für viele Junge, die hier oft auch bleiben wollen, reich an potenziellen Arbeitgebern. „Die Lehre ist nach wie vor attraktiv, vor allem am Land. Für viele ist ein Besuch des ’Polys’ die einzige Wahl“, so Lochner.