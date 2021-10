Mangel an Lehrlingen nimmt rasant zu

Die Ursachen dafür liegen einerseits bei Salzburgs Wirtschaft, die die Corona-Krise weitgehend meisterte und für annähernde Vollbeschäftigung sorgt. Andererseits war die Pandemie für viele junge Menschen auch ein Grund, weiter die Schulbank zu drücken. „Viele haben sich im vergangenen Jahr gegen eine Lehre entschieden. Verantwortlich dafür dürften fehlendes Schnuppern in Betrieben, stärkere Nachsichtigkeit bei den Noten, also ein Anreiz in der Schule zu bleiben, und ein Mangel an Info-Veranstaltungen gewesen sein“, so die AMS-Chefin.