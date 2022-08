Mitarbeiter fehlen, obwohl fast alle arbeiten

Zwei von drei Salzburger Betrieben klagen mittlerweile über Fachkräftemangel. „Es gibt kaum eine Branche, in der nicht gesucht wird“, sagt Kurt Oberholzer von der Wirtschaftskammer Salzburg. So ist das Problem nicht nur in der Pflege, im Tourismus oder in der Technik groß, sondern quasi über alle Arbeitsbereiche verteilt.