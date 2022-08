Neustart in der Keramikschule in Stoob

„Die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Schule ist sehr wichtig“, so Winkler. Denn das Interesse der Industrie an gut ausgebildeten Fachkräften ist enorm. Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz ist sichtlich stolz auf das Projekt: „Wir haben hier eine Unikatschule, von der gibt es nur eine in Österreich und nur ganz wenige in Europa.“ Und auch Direktorin Wolf ist sich sicher: „Die Absolventen dieser Schule werden in ganz Österreich gefragt sein!“