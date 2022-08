Chemieunfall in Mannheim: 16 Polizisten verletzt

Einzelne Straßen gesperrt

Experten und Expertinnen stimmten sich darüber ab, welche Maßnahmen ergriffen werden. Die Werksfeuerwehr des Chemiekonzerns BASF berät die Polizei, wie der Container gesichert werden kann. In der Nacht auf Mittwoch wurden an mehreren Stellen in der Stadt Luftmessungen durchgeführt. „Bisher ergaben die Messungen keine erhöhten Werte“, teilte die Stadt mit. Am Vormittag waren bis auf den unmittelbaren Einsatzort fast alle Straßensperrungen wieder aufgehoben.