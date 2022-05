Explosion in Chemiewerk: Propangas entzündete sich

Näheres zu den Hintergründen der folgenschweren Explosion am Donnerstagnachmittag im niederösterreichischen Krems ist am Freitag bekannt worden. So war offenbar bei der Verwendung eines Schweißbrenners Propangas entwichen. Eine externe Zündquelle dürfte dann die Explosion verursacht haben. Ein Mann starb, zwei weitere Menschen wurden bei dem Unglück in einem Chemiewerk teils schwer verletzt.