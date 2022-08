Bruterfolg der Kaiseradler bleibt hinter Erwartung

34 Kaiseradlerpaare brüteten in dieser Saison in Österreich, wie die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich meldet. Deutlich öfter als in den Vorjahren wurden jedoch Bruten vorzeitig aufgegeben, sodass nur 48 Jungvögel ausflogen. Seit Jahresbeginn sind zumindest drei Tote unter den majestätischen Greifen zu beklagen: Rekordadler „Artemisia“ wurde im Mai in Zurndorf (Burgenland) angeschossen und musste eingeschläfert werden.