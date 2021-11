Windrad riss Kaiseradler Flügel ab: Vogel verendet

„Unser Schützling war nach einem Ausflug in Tschechien wieder auf dem Weg in die Heimat. Doch bei Laa an der Thaya riss das Funksignal urplötzlich ab“, schildert Birdlife-Experte Matthias Schmidt. Sofort machte sich der Ornithologe auf die Suche nach seinem Schützling.