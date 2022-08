So schmeckt der Urlaub!

Pimentos de Patron

Zutaten: 500g Pimentos de Patron, 2 Zehen Knoblauch, 1 EL gehackte Petersilie, grobes Meersalz, Olivenöl, Zitrone, 1 EL geriebener Parmesan, 1 TL kleine Kapernbeeren.

Zubereitung: Öl in einer Pfanne sehr stark erhitzen. Die Paprika in die Pfanne geben und kräftig rösten, Salzen und Knoblauch hinzufügen. In eine Schüssel geben und leicht abkühlen lassen. Danach mit Kapern, Petersilie und Parmesan vermischen und mit Zitrone abschmecken.