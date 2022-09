Lärmbelästigung: So laut waren die Vögel wirklich

Schutzhaus benötigt Spenden

„Der Standort in Alsergrund ist erst mal für fünf Jahre bewilligt. Es werden auch laufend Erneuerungen und Erweiterungen für die Vögel gebaut, um die ständig wachsende Anzahl an Vögeln artgerecht versorgen und betreuen zu können“, so das Wiener Vogelschutzhaus. Dabei wird auch immer wieder um Spenden gebeten, um das Schutzhaus weiter finanzieren zu können. Speziell in der Corona-Zeit war es für die Tierschützer noch schwerer, die Kosten für alle Papageien und Sittiche stemmen zu können.