„Problemwolf“: Abschuss wieder Fall für Behörde

Das Hickhack in Sachen Wolf in Tirol geht in die nächste Runde: Nachdem das Landesverwaltungsgericht der Beschwerde von WWF und Ökobüro gegen den Abschussbescheid in Bezug eines „Problemwolfes“ die aufschiebende Wirkung zuerkannt hatte, hat das Gericht den Bescheid, mit dem der Wolf in zehn Jagdteilgebieten in den Gemeinden St. Sigmund, Oetz, Haiming, Silz, Stams und Rietz für einen Zeitraum von 60 Tagen von der ganzjährigen Schonzeit ausgenommen wird, nun behoben und zur neuerlichen Entscheidung an die Behörde zurückverwiesen.