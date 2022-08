Emotionales Lied zum Todestag des „Drift-Königs“

„Ich hab’s zuerst ned glaubt, wos unser Mama do am Telefon sogt“ Mit diesen emotionalen Worten wird das von Freunden und Verwandten geschriebene Lied „Wia haum di lebn gseng“ eingeleitet und sorgt nun ein Jahr nach dem tragischen Unfalltod von Christof Klausner für Gänsehaut-Momente. Auch bei seinen tausenden Fans. Die der OÖ-Pilot auch wahrlich hatte. Denn was Christof Klausner mit seinem Audi Urquattro anstellte, begeisterte Freunde des PS-Sports auf der ganzen Welt. Videos von seinen Fahrkünsten hatten höchste Klickraten in den sozialen Medien und wenn er den Kult-Boliden bei Rallyes als „Quertreiber“ über Asphalt, Schotter, Schnee oder Eis fliegen ließ, stieg oft Rauch der Bengalen in den Himmel, die Fans für ihn abgebrannt hatten.