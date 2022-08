Oehl: „Es ist befriedigend, nicht ewig zu leben“

„Keine Blumen“ ist der Titel des Albums und des letzten Songs darauf. Blumen sind per se was Schönes, du willst sie aber nicht haben…

Im Lied geht es um eine Person, die im Sterben liegt und als humorvolle Geste meint, sie brauche jetzt keine Blumen und man solle sie sich lieber fürs Grab sparen. Das hat mit der Kriegsgeneration zu tun, die einen ganz eigenen Zugang zum letzten Augenblick hat. Das habe ich persönlich in meinem Umfeld miterlebt. Es war sehr berührend und irgendwie auch witzig. Man liegt tagelang im Sterben, aber das ist die Realität und damit muss man umgehen. Die Themen Abschied und Sterben sind sehr präsent, ganze fünf Lieder handeln davon. Sterben ist auch ein Symbol für das Verabschieden im Allgemeinen und eine Übung dafür, die wir in dieser Zeit brauchen. Wir merken, dass es ökonomisch und ökologisch nicht so bleiben kann. Alles wird immer schlechter und wir spüren das Jahr für Jahr. Man kann also üben, sich ein bisschen vom Luxus zu verabschieden, aber auch den Moment noch zu genießen. Abschied kann etwas Schönes sein. Ansonsten geht es am Album um das männliche Privileg und viele gesellschaftliche Vorteile - auch da sind Abschiede wichtige Themen. Das gilt auch für Musiker. Bei Festivals gibt es nur wenige Slots und bei vielen sind 50 Prozent mit Frauen und FLINTAS* besetzt - so wird mein Raum dafür kleiner. Das ist für mich absolut in Ordnung, aber man muss sich damit auseinandersetzen und akzeptieren, dass man sich in vielen Bereichen einschränken wird müssen.