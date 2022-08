Rückkehr aus dem Sommerloch bei der Communale

Dennoch kommt zum Ende des Sommers nun etwas Bewegung in den Veranstaltungsplan: Heute, Dienstag, wandert der Linzer Kepler Salon nach Eferding - freilich nur eine Umschichtung, keine Neuerfindung - und diskutiert auf Schloss Starhemberg zum Thema „Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit“. Am 9. September öffnet dann am Eferdinger Stadtplatz der Aloys-Zötl-Pavillon, in dem sich die oberösterreichische Künstlerin Evalie Wagner mit den tierischen Werken des Malers Aloys Zötl aus dem 19. Jahrhundert auseinandersetzt. Am selben Tag findet abends die Tanzperformance „This is where we draw the line“ im ehemaligen Schlecker-Gebäude statt. Eine interaktive Installation zum Thema Trauer eröffnet mit „Ein Bettchen von Trost“ ebenda am 16. September. Die Communale läuft insgesamt noch bis 15. November.