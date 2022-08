Tag 2 am „Krone“-Fest: Italo-Pop bis Mundart-Rock

Top-Stimmung verbreiteten gleich zu Beginn die Lokalmatadoren Andie Gabauer und Jakob Busch, denen viele oberösterreichische Fans die Treue halten. Erinnerungen an den letzten Italien-Urlaub weckten dann Insieme mit Italo-Pop-Hits zum Mitsingen – samt glamourösem Tricolore-Outfit! Sonne im Herzen trug auch Singer-Songwriter Gregor Meyle, der seine kraftvollen Balladen wie „Du bist das Licht“ oder „Frei mit Dir“ in den verregneten Himmel schmetterte und damit ein Meer an Handys zum Leuchten brachte.