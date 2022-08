Experten warnen vor Wirtshaus-Sterben

Der Inhaber eines gehobenen Wirtshauses in Toplage in der Landeshauptstadt schüttelt ungläubig sein Haupt. Vor Jahren hat er vom Arbeitsmarktservice AMS noch jede Woche haufenweise Anfragen arbeitssuchender Personen mit Gastronomie-Ausbildung zugeschickt bekommen. Heute läuft es andersrum: Erst auf Nachfrage erhält der Gastronom vom AMS eine karge Liste mit verfügbaren Köchen, Kellnern und Co. Diese müssen persönlich kontaktiert werden. „Wenn man dann quasi bettelt, ob der- oder diejenige nicht zumindest vorbeischauen wollen, hört man unglaubliche Ansagen, wie: Ich bin gerade beim IKEA einkaufen, ich liege am See und habe keine Lust. In vielen Fällen wird gar nicht abgehoben, oder zurückgerufen!“