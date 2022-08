„Vier-Tage-Woche nur im Ganzjahres-Tourismus“

In der Küche, bei Abwäschern etwa. Zehn Stunden mit Pause durcharbeiten? Heftig! Ob das der Mitarbeiter so will, ist auch fraglich. Aber generell ist es so, dass viele junge Menschen, die ins Berufsleben eintreten, nur mehr 36, 30 Stunden arbeiten wollen. Da braucht man sowieso nur mehr vier Tage. Deswegen fehlen uns ja auch so viele Mitarbeiter. Trotz höchstem Beschäftigungsstand alles Zeiten.