Stachelige Vierbeiner in Not

Igel bilden eine Familie von Säugetieren mit insgesamt 26 Arten, die in Eurasien und Afrika verbreitet sind. Die in West- und Mitteleuropa typischerweise anzutreffende Art ist der Braunbrustigel. Das Fell der nachtaktiven Tiere ist meist in unauffälligen Grau- oder Brauntönen gehalten. Die Stacheln am Rücken und an den Flanken sind modifizierte, hohle Haare. Jeder Stachel verfügt über einen Aufrichtungsmuskel. Im Bedrohungsfall rollen sich Igel zu einer Kugel zusammen und schützen so die stachellosen Körperteile. Denn Bauch, Gesicht und Gliedmaßen sind mit Fell bedeckt. Durch den Klimawandel begünstigte heiße und trockene Sommer in Europa beschleunigen das Insektensterben. Das setzt den Igeln zu. Hinzu kommt der Pestizideinsatz in Landwirtschaft und Gärten, der der Population schadet. Die Zahl der Igel in Österreich, Deutschland und Großbritannien (dem Mutterland der Igelforschung) sowie weiteren Ländern ist seit Mitte der 1990er-Jahre stark zurückgegangen. In Österreich befindet sich der Igel sogar auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten. Wie bereits erwähnt, können Gartenbesitzer mit einer wilden Ecke im Garten mit Versteckmöglichkeiten und Wasserschüsseln unter Hecken oder Büschen den stachligen Vierbeinern helfen. Achtung: Igel haben Laktoseintoleranz, daher sollte den Tieren auf keinen Fall Milch angeboten werden - sie können daran sterben. Mehr Info für einen igelfreundlichen Garten: www.global2000/igel