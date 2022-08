So können unnötige Suchaktionen verhindert werden

„Herrenlose Kajaks sorgen für 90 Prozent der Einsätze“

In der Regel sollten Paddler in der Gruppe fahren. Flippt das Kajak dennoch, ist Hilfe sofort zur Stelle. „Kajakfahrer sind gute Sportler und es passiert zum Glück relativ wenig“, sagt Konrad Kirchebner von der Wasserrettung Tirol. Dennoch kommt es immer wieder zu Notrufen. „Herrenlose Kajaks sorgen für 90 Prozent der Einsätze. Wir arbeiten daher mit der Kajakschule an einem Sicherheitskonzept für die Isel. Um aufzuklären, montieren wir Tafeln bei Ein- und Ausstiegen.“