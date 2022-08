Steht Vorarlberg ein neues Gasthaussterben bevor?

ir haben Ruhetag„ - das ist immer häufiger vor Gasthäusern in Vorarlberg zu lesen. Nicht wenigen wird in ihrem Lieblingslokal auch aufgefallen sein, dass die Speisekarte reduziert und an den Preisen gedreht worden ist, manche Wirtshäuser fahren ob des akuten Personalmangels ohnehin nur ein Schmalspurprogramm. Es gab wahrlich schon bessere Zeiten, um Wirt zu sein. „Es ist derzeit extrem schwer, zu kalkulieren“, bereitet auch Mike Pansi, Gastro-Obmann in der Wirtschaftskammer und selbst Koch, die aktuelle Situation Kopfzerbrechen. „Die explodierenden Energie- und Lebensmittelkosten setzen uns extrem zu. Zum Teil müssen wir bei gewissen Produktgruppen von Tagespreisen sprechen, viele Zutaten sind auch nicht mehr immer verfügbar. Daher fällt es uns extrem schwer, Preise und Angebote zu erstellen.“ Allein die Energiekosten hätten sich in den vergangenen Monaten mehr als verdoppelt. „Wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir die Mehrkosten gar nicht mehr an den Gast weitergeben können, ohne diesen zu vergraulen. Nach betriebswirtschaftlichen Kriterien müssten wir die Preise eigentlich um bis zu 20 Prozent erhöhen.“ Hinzu komme, dass aufgrund der Teuerung weniger Menschen ins Gasthaus gehen. Die Konsequenz: Für viele Betriebe geht es finanziell ans Eingemachte.