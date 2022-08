Bilder von oben zeigen Ausmaß der Sturm-Zerstörung

Haushalte einen Tag lang ohne Strom

Großflächige Ausfälle konnten bis in die Morgenstunden behoben werden, vereinzelt hatten Haushalte aber auch am Nachmittag noch keinen Strom. Drei Hauptleitungen rund um Pöls waren am Freitag noch außer Betrieb. „Eine können wir bis zum Abend sicher noch in Stand setzen“, so Dornik.