6240 Wanderweg-Kilometer warten im Ländle

In den vergangenen Jahren haben Studierende alle Wanderwege in den 96 Gemeinden Vorarlbergs erwandert und evaluiert. Das Ergebnis sei sehr erfreulich, betont Landesrat Marco Tittler: „Die Wanderwege sind in weiten Teilen hervorragend markiert und beschildert.“ Wer alle Routen bewandern will, sollte sich mehrere Jahre dafür Zeit nehmen - denn insgesamt ist das offizielle Wegenetz rund 6240 Kilometer lang.