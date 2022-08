Ab Dezember: Westbahn darf nach Innsbruck fahren

Fahrplan ab September

Drei Fahrten pro Tag und Richtung sind für die Westbahn geplant, wie Medienberichte verkündeten. Neben dem alten Stopp in Salzburg sind auch Halte in Kufstein und Wörgl geplant. Genauere Informationen gibt es ab Mitte September, ab dann sind auch Ticketbuchungen freigeschaltet. Gespräche zur Ticketanerkennung werden aktuell mit dem Verkehrsverbund Tirol (VVT) geführt, so Ines Volpert, Pressesprecherin der Westbahn. Ob Tickets des VVT auch für Züge der Westbahn gültig sein werden, ist noch zu klären.