Mensdorff-Pouilly: „Immer brav Steuern gezahlt“

Mensdorff quittiert dies lachend, wird aber dann ernst: Die Empfänger von Geldbeträgen seien ihm nicht bekannt gewesen, es waren - dies betont er immer wieder - Landons Firmen gewesen, mit Sitz auf der „Isle of nirgendwo“: „Ich bin so oft geprüft worden und nix hat man gefunden. Meine Konten habe ich in Ordnung und auch immer brav Steuern in Österreich gezahlt.“