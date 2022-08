Sepp Straka erklärt seine Leistungsexplosion

Vor der St. Jude Championship hast du sechsmal in Folge den Cut verpasst, warst bei der Wyndham Championship in der Woche zuvor sogar Letzter. Wie kannst du die Leistungsexplosion in Memphis erklären?

Ich habe mich am Platz zu viel auf den Schwung konzentriert. Bei der Wyndham Championship hatten mein Coach und ich eigentlich eine sehr gute Trainingswoche. Da habe ich es im Turnier aber noch nicht umsetzen können. In Memphis sind dann alle Elemente in meinem Spiel wieder gut zusammengekommen.