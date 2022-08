Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Chinchilla-Männchen Micky (etwa ein Jahr) wurde in einem Karton ausgesetzt. Er sehnt sich nach einem spannenden neuen Zuhause, gerne gemeinsam mit einem seiner neuen Freunde. Wie alle Chinchillas besitzt auch Micky ein ausgeprägtes Sozialverhalten, ist neugierig und benötigt viel Abwechslung. Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 116 oder per Mail an kleintiervergabe@tierquartier.at