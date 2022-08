Große Fußball-Euphorie im Ländle vor erstem Derby

„Spannung lässt sich durch nichts ersetzen, auch nicht durch Events rund um ein Spiel“, sagt Lumper. Beispiele gefällig: In England kommen die meisten Zuschauer erst kurz vor Anpfiff ins Stadion, in Spanien sind alle 15 Minuten nach Schlusspfiff wieder weg. Trotz fehlender Events sind die Stadien zumeist ausverkauft. Eine Entkoppelung der Spieltermine von Bundesliga und Amateurfußball hält Lumper für unmöglich: „Die Bundesliga wird vom TV bestimmt, im Amateurfußball haben die Vereine das Sagen“, so Lumper.