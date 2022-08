Zwei junge Störche und eine schwangere Gattin

Auf einem zwölf Meter hohen Mast im Garten der Familie Reitmayr in St. Florian am Inn thront ein prächtiger Vogelhorst. Zwei junge Weißstörche haben es sich darin bequem gemacht. „Wir konnten sie vor dem sicheren Tod retten“, sagt Besitzer Thomas Reitmayr (51). Beide Störche stammen aus einem anderen Nest, in das fünf Eier gelegt worden waren. „Ein Storchenpaar kann leider nur zwei bis drei Junge ernähren. Diese Tiere benötigen immerhin ein Kilo Fleisch am Tag.“