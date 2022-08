Wolff schießt zurück: „Glaube, ihm ist langweilig“

Was war geschehen? Mercedes hatte sich dafür eingesetzt, die Unterböden der Formel-1-Autos zu ändern, da diese in der laufenden Saison stark vom „Porpoising-Verhalten“ der Wagen betroffen sind. Vor allem Lewis Hamilton litt zuletzt häufig unter dem Hüpfen seines Boliden - in Aserbaidschan schaffte es der Brite kaum aus dem Auto.