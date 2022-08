Kahn lobt Sabitzer - bleibt Laimer daher bei RB?

„Marcel bringt im Moment solide Leistungen. Dazu kann man ihn nur beglückwünschen“, sagte Bayern-Chef Oliver Kahn nach dem 2:0 am Sonntagabend in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg. Der vor einem Jahr für 15 Millionen Euro aus Leipzig gekommene Sabitzer stand dabei erneut in der Münchner Startelf. „Beim FC Bayern ist man immer schnell dabei, Spieler nach einer Saison abzuschreiben“, bemerkte Ex-Tormann Kahn: „Das beste Beispiel bin ich selbst. Ich habe hier bei Bayern München auch eine, zwei Saisons gebraucht, bis ich mich hier eingefunden habe.“