Nachtschwärmer mit Glasflasche attackiert

Am Samstag um 5.15 Uhr wurden Polizisten in die Linzer Altstadt beordert, da dort eine reglose Person am Boden lag. Vor dem Lokal konnte eine Personengruppe angetroffen werden. Einer davon hatte eine Verletzung. Das Opfer, ein 31-Jähriger aus Leonding, gab sinngemäß an, dass er, als mit Freunden vor das Lokal zum Rauchen ging, von einem unbekannten Täter mit einer Glasflasche grundlos attackiert wurde.