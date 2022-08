Angeklagter Neffe (78) war ohnehin der Alleinerbe

Dem Mann wurde vorgeworfen, dass er versucht habe, mit einer erschlichenen Vollmacht an das Vermögen seiner im Pflegeheim lebenden Tante (96) zu kommen. In vier Versuchen soll er probiert haben, an die 100.000 Euro zu beheben. Aufmerksame Bankbeamte haben bereits beim ersten Versuch eine Auszahlung abgelehnt, weil ihnen die Tante bei einem Besuch im Heim nicht mehr geschäftsfähig erschienen ist. Doch der Neffe probierte es wieder